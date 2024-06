Le Président Tshisekedi reçoit une délégation de l’UE pour discuter de la situation humanitaire dans l’Est de la RDC

Dans la soirée de ce lundi, à la Cité de l’Union africaine, le Président Félix Tshisekedi a accueilli une délégation de l’Union européenne (UE) conduite par le Commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič. Les discussions ont principalement porté sur la situation humanitaire préoccupante dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Les délégués de l’UE ont exprimé leur désir de rencontrer le Chef de l’État afin de s’enquérir de première main des conditions dans lesquelles vivent les populations déplacées de cette région troublée. Ce mardi, la délégation européenne visitera plusieurs camps de déplacés, dont celui de Mugunga, au Nord-Kivu, qui a récemment été la cible de tirs à l’arme lourde le 3 mai dernier.

« Je suis venu dans votre pays pour exprimer ma solidarité et le soutien de l’UE au peuple congolais, notamment à ceux qui souffrent dans l’Est du pays », a déclaré M. Lenarčič. Il a également réaffirmé l’engagement de l’UE à continuer de fournir l’aide humanitaire nécessaire aux populations affectées par les conflits et les violences.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à apporter un soutien concret aux milliers de personnes déplacées et à renforcer la coopération entre la RDC et l’Union européenne en matière de gestion des crises humanitaires. Le président Tshisekedi a salué cette initiative, soulignant l’importance de l’appui international pour améliorer les conditions de vie des populations dans les zones de conflit.

La situation humanitaire dans l’Est de la RDC reste critique, et cette rencontre entre le Président Tshisekedi et la délégation de l’UE témoigne de la volonté des deux parties de travailler ensemble pour trouver des solutions durables et apporter une assistance immédiate aux personnes dans le besoin.