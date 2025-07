Le FC Barcelone s’allie à la RDC pour promouvoir le sport, la paix et la culture jusqu’en 2029

La République démocratique du Congo (RDC) vient de signer un partenariat stratégique avec le FC Barcelone, l’un des clubs les plus prestigieux au monde. L’accord couvre quatre saisons, de 2025 à 2029, et vise à positionner la RDC comme un acteur majeur du sport et de la culture à l’échelle internationale.

Une visibilité mondiale inédite

Dans le cadre de ce partenariat, toutes les équipes professionnelles du Barça – football, handball, basketball, futsal et roller hockey – afficheront le slogan « R.D. Congo – Cœur de l’Afrique » sur leurs maillots d’entraînement.

Cette campagne de visibilité durera jusqu’à la saison 2028/2029. Elle permettra à la RDC de toucher un large public à travers les compétitions mondiales.

De plus, la RDC obtient le statut de Partenaire mondial officiel du FC Barcelone, dans la catégorie « développement du sport et de la culture ». Cela lui donne un accès privilégié aux infrastructures du club, un avantage stratégique pour développer ses propres capacités sportives.

Une Maison RDC au cœur de Barcelone

Autre innovation marquante : la création d’une « Maison RDC » au Spotify Camp Nou. Ce pavillon de 80 à 100 m² mettra en valeur la culture, l’économie et la diplomatie congolaise. Il servira aussi de vitrine pour attirer investisseurs, touristes et partenaires.

Chaque année, un événement culturel 100 % congolais sera organisé à Barcelone. Ce rendez-vous visera à renforcer les échanges culturels et à promouvoir une image moderne, dynamique et positive de la RDC.

Formation locale et développement du sport

Le partenariat FC Barcelone RDC prévoit également un important volet de formation :

Six camps de football seront organisés en RDC d’ici 2029, encadrés par des entraîneurs du Barça. Chaque session formera jusqu’à 50 jeunes talents.

Un programme de formation d’élite (Elite Coach Program), piloté par le Barça Innovation Hub, permettra à des entraîneurs congolais de se former à la méthodologie du club.

Grâce à ces initiatives, la RDC espère renforcer la qualité de son encadrement sportif et développer les talents locaux.

Une opportunité pour l’image, l’économie et la paix

Ce partenariat va bien au-delà du sport. Il permettra aussi de promouvoir les secteurs clés de la RDC (infrastructures, énergie, technologies) et d’améliorer l’image du pays à l’international.

Pour Didier Budimbu, ministre des Sports, l’accord représente un tournant :