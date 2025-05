Kinshasa sous menace : le gouvernement déclare la guerre à une érosion géante de 3 km à Ngaliema

Le quartier Punda, dans la commune de Ngaliema, est en grand danger. Ce mardi 6 mai 2025, le Vice-Premier ministre Shabani Lukoo Bihango a annoncé le déploiement immédiat de travaux anti-érosifs sur l’axe Lalu. En cause : une érosion de près de 3 kilomètres qui ronge la zone et menace habitations, routes et infrastructures.

Sur le terrain, les dégâts sautent aux yeux. En pleine saison des pluies, la situation devient critique. Le VPM a pris la parole devant les habitants. « Les risques sont réels. Le METELSAT nous alerte régulièrement. Nous devons agir sans attendre », a-t-il martelé.

Il a demandé au gouverneur, au bourgmestre de Ngaliema et aux chefs de quartier de réunir d’urgence les comités locaux de sécurité. Objectif : informer la population des mesures gouvernementales et coordonner les premières actions.

Dès cette semaine, les équipes commenceront les interventions de stabilisation. Ensuite, de gros travaux structurants seront lancés après la saison des pluies. Ces efforts visent à assurer la sécurité durable de la zone.

Le VPM s’est rendu sur les lieux avec plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Infrastructures Alexis Gisaro, le directeur général de l’OVD, ainsi que des membres de la Cellule permanente d’alerte et d’urgence (CPAU).

L’érosion ne menace pas seulement les maisons. Elle met aussi en péril la Route nationale n°1, un axe vital entre Kinshasa et le Kongo-Central. Cette voie soutient une grande partie des échanges économiques du pays.

En réagissant vite, le gouvernement montre sa volonté de prévenir les catastrophes plutôt que d’en réparer les dégâts. Ce chantier pourrait bien marquer un tournant dans la gestion des urgences naturelles à Kinshasa.