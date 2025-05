Kinshasa célèbre les 80 ans de la victoire soviétique avec la « Marche du Régiment Immortel »

Jeudi 1er mai 2025, une marche commémorative baptisée « Marche du Régiment Immortel » s’est tenue sur l’avenue de la Justice à Kinshasa, entre l’ambassade de la Fédération de Russie et la direction générale de la SNEL. Cet événement solennel, organisé par l’ambassadeur russe Karl Tikhaze, visait à honorer les 80 ans de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie lors de la Grande Guerre Patriotique (1941-1945).

« Le 9 mai est véritablement notre fête nationale la plus importante et la plus sacrée », a déclaré Karl Tikhaze devant une assemblée composée de ressortissants russes, de membres de la diaspora et de représentants officiels congolais.

Il a rappelé que cette date commémore la fin de l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire de l’humanité, qui s’est soldé par la capitulation de l’Allemagne nazie le 9 mai 1945.

L’ambassadeur a souligné l’unité des peuples de l’ex-URSS dans cette lutte héroïque et la portée internationale de cette commémoration :

« Cette date significative est célébrée non seulement dans les pays de l’ex-Union soviétique, mais aussi dans de nombreux États à travers le monde, grâce à l’engagement des diasporas russes. »

La marche a permis de rendre hommage aux millions de soldats tombés au combat et de saluer les derniers vétérans encore en vie. À Kinshasa, cet hommage s’est inscrit dans un esprit de mémoire partagée et de diplomatie culturelle, soulignant les liens entre la Russie et la République démocratique du Congo.