Julien Paluku appelle à une modernisation urgente des infrastructures portuaires

Ce vendredi 20 septembre 2024, le ministre du Commerce Extérieur, Julien Paluku Kahongya, a effectué une visite au Beach Ngobila, dans le cadre de sa mission d’inspection des postes frontaliers de la République Démocratique du Congo (RDC). Cette descente visait à s’assurer du respect des mesures gouvernementales récemment mises en place, notamment celles concernant l’interdiction temporaire de l’importation de certains produits pour protéger les industries locales.

Sur place, Julien Paluku a rencontré les responsables des services d’ordre opérationnel avant de visiter la section Pool Malebo. L’objectif de cette visite était de s’imprégner des conditions de travail des agents chargés du contrôle des marchandises qui sortent et entrent en RDC. Selon le ministre, des entrepôts, qui n’existent plus, ainsi que des conteneurs frigorifiques sont urgemment nécessaires pour permettre à l’Office Congolais de Contrôle (OCC) et à la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) de mener leurs missions dans de meilleures conditions.

Julien Paluku a également évoqué la nécessité de moderniser le port géré par l’Office National des Transports (ONATRA) via un partenariat public-privé. Il a souligné que ces améliorations sont essentielles pour renforcer la compétitivité du port et faciliter le commerce extérieur de la RDC.

Le ministre a aussi salué les efforts des services locaux dans l’application des mesures gouvernementales interdisant temporairement l’importation de produits tels que les bières, boissons gazeuses, carreaux, faïences et ciment gris. Ces restrictions visent à soutenir la production locale et protéger l’économie nationale.

Julien Paluku était accompagné du Directeur Général de l’OCC, Étienne Tshimanga, et d’une délégation d’experts, ainsi que des membres de son cabinet, pour cette visite d’évaluation.