Judith Suminwa Tuluka dépose un budget ambitieux pour 2025 : une hausse de 21 % pour dynamiser l’économie et la sécurité

Ce lundi 16 septembre 2024, la Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a présenté au Bureau de l’Assemblée Nationale trois projets de lois clés : le Projet de loi de finances pour l’exercice 2025, le Projet de loi portant reddition des comptes pour l’exercice 2024, et le Projet de loi de finances rectificative pour 2024. Le budget proposé pour 2025 s’élève à 49 847 milliards de FC (18 milliards USD), marquant une augmentation significative de 21 % par rapport à l’année précédente.

Au cœur des priorités du gouvernement figurent la sécurité, l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, l’éducation, et la promotion de l’agriculture. Une augmentation de 13 % des ressources allouées à ce dernier secteur reflète la volonté de stimuler la production agricole et de renforcer l’autosuffisance alimentaire. Le budget 2025 prévoit également une augmentation des investissements et la poursuite des réformes, notamment en ce qui concerne la gratuité de l’enseignement, ainsi que le programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T).

Par ailleurs, le gouvernement compte renforcer les secteurs de la défense, de la justice et intensifier la lutte contre la corruption afin d’assurer une paix durable, en particulier dans l’Est de la RDC. Le développement rural et l’amélioration des infrastructures, telles que les routes et les voies fluviales, sont également des priorités visant à renforcer la connectivité nationale et stimuler le développement économique.