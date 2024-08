Jacquemain Shabani Lance la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes en RDC

Ce jeudi 29 août 2024, à l’hôtel Memling de Kinshasa, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, a officiellement lancé l’atelier de validation de la stratégie nationale et du plan d’action de réduction des risques de catastrophes en République Démocratique du Congo (RDC). Cet atelier bénéficie du soutien technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Ce plan d’action est conçu comme un outil de gouvernance essentiel pour garantir une meilleure prévention des risques liés aux catastrophes récurrentes qui frappent régulièrement le pays, causant des pertes humaines et matérielles importantes. En présence de Nathalie Aziza, Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, et de la représentante du PNUD, Jacquemain Shabani Lukoo a réitéré l’engagement du gouvernement congolais à renforcer les mesures de prévention et de protection de la population.

Le Vice-Premier Ministre a également exhorté les partenaires techniques impliqués dans ce projet à s’approprier les recommandations émises lors de cet atelier. Il a souligné l’importance du financement nécessaire pour la mise en œuvre efficace de ce plan d’action, appelant à une mobilisation accrue des ressources pour assurer la sécurité des populations face aux catastrophes.