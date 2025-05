Intelligence artificielle, désinformation et guerre : la presse congolaise au cœur du combat pour la vérité

Kinshasa s’est transformée en symbole de résistance médiatique ce lundi. Le Président Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie de la 32ᵉ Journée mondiale de la liberté de la presse au Fleuve Congo Hôtel. Le thème national, plus que jamais d’actualité : « Le journaliste congolais face au défi de l’intelligence artificielle : information et désinformation en temps de guerre d’agression rwandaise. »

Sous haute tension géopolitique, la presse congolaise se mobilise. Chefs d’institutions, ministres et figures de la société civile ont répondu présents. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a salué le courage des professionnels des médias, engagés face aux campagnes de manipulation et à la guerre de l’information.

« Jamais les journalistes congolais n’ont été aussi mobilisés. Caméras, micros et stylos en main, ils défendent la vérité, la cohésion nationale et le patriotisme », a-t-il affirmé.

Le président de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), Baudoin Kamanda, a remercié le Chef de l’État pour ses efforts dans la résolution de la crise sécuritaire à l’Est, reconnaissant son impact direct sur la liberté d’expression.

Félix Tshisekedi, déterminé et ferme, a lancé un message clair. Il a exprimé son indignation face à la désinformation autour du partenariat minier entre la RDC et les États-Unis. Il a mis en garde contre les journalistes complices de la propagande ennemie :

« Jamais, au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République. »

Le Chef de l’État a invité les journalistes à se faire les gardiens de la mémoire collective et les sentinelles de la vérité, appelant à leur responsabilité dans la consolidation de la démocratie :

« Il n’y a pas de paix durable sans liberté de la presse. Pas de démocratie réelle sans pluralité de l’information. »

Il a également encouragé à poursuivre les réformes en cours dans le secteur des médias, citant des avancées obtenues grâce à un dialogue républicain, et appelant à bâtir une presse libre, éthique et responsable.

Dans un pays encore meurtri par la guerre, la presse congolaise devient un rempart contre la manipulation. Face à l’intelligence artificielle, au mensonge et à l’agression, la vérité reste l’arme principale. Le combat de l’information continue.