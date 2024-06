Grand oral de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka devant les Députés Nationaux

Ce mardi marque une journée décisive pour la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui se présente devant les élus nationaux de la République démocratique du Congo pour le Grand oral de son investiture. Après avoir soigneusement préparé le terrain, Judith Suminwa a pris le temps d’expliquer la pertinence de son programme d’actions aux députés membres de l’Union sacrée de la nation, majoritaires à l’Assemblée nationale.

Des dizaines de militants des partis politiques membres de l’Union sacrée de la nation se sont rassemblés en masse devant le Palais du peuple, siège du Parlement, pour soutenir la Première ministre. L’enthousiasme est palpable, avec des banderoles et des affiches accrochées à la clôture du Palais du peuple, exprimant le soutien à Judith Suminwa et son gouvernement, dont l’investiture se déroule dans le contexte post-électoral de décembre 2023.

L’événement est crucial pour la Première ministre, qui doit convaincre les députés nationaux de la viabilité et de l’importance de son programme gouvernemental. Cette présentation est essentielle pour obtenir la confiance et l’investiture de son équipe gouvernementale, permettant ainsi la mise en œuvre de ses initiatives pour le développement et la stabilité du pays.