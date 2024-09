Forum Indonésie-Afrique : La RDC Plaide pour une Coopération Renforcée et Respectueuse des Principes de Bandung

Ce lundi 2 septembre 2024, le Vice-Premier Ministre (VPM) Guylain Nyembo a participé au deuxième Forum Indonésie-Afrique (IAF2024) à Bali, un événement clé pour renforcer les liens entre les deux régions. Sous le thème « L’Esprit de Bandung pour l’Agenda 2063 de l’Afrique », ce forum a réuni plusieurs hauts responsables, dont la Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la RDC, Gracia Yamba.

Lors de son intervention, le VPM Nyembo a évoqué les défis sécuritaires auxquels fait face la République Démocratique du Congo (RDC), en particulier l’agression dans l’Est du pays. Il a souligné l’importance de respecter les principes établis par l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la Conférence de Bandung, tels que le silence des armes, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que la promotion des intérêts mutuels avant toute ambition de coopération Sud-Sud.

Le VPM a également présenté la vision de la RDC pour une coopération future avec l’Indonésie, centrée sur deux axes principaux : l’augmentation des échanges de biens et services entre les marchés indonésien et africain, et l’intensification de la coopération dans le domaine de la transition énergétique. Cette dernière, selon Nyembo, nécessite des investissements significatifs dans la production d’énergies renouvelables pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

En marge du forum, un Forum de Haut-niveau sur les partenariats multipartites se tient également, pour lequel la RDC assure la co-présidence, illustrant l’engagement du pays à jouer un rôle majeur dans la coopération internationale.