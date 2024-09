Forum d’Abuja: La République Démocratique du Congo présente ses stratégies de relance économique

La République démocratique du Congo (RDC) participe activement au Sommet sur les stratégies pour la reprise et le développement en Afrique, qui se tient à Abuja, Nigeria, du 10 au 12 septembre 2024. Représentée par le vice-Premier ministre en charge de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la RDC y présente la vision et les mesures mises en place par son gouvernement pour relancer son économie.

Ce sommet réunit des décideurs politiques, des chefs d’entreprises et des experts économiques pour échanger sur les stratégies de croissance et de développement du continent africain face aux défis économiques mondiaux. Le forum, organisé par l’Institut des Banquiers du Nigeria, met l’accent sur une croissance économique accélérée et une collaboration intersectorielle pour favoriser une prospérité mutuelle.

Dans son intervention, Daniel Mukoko Samba a souligné les défis et opportunités auxquels font face les économies africaines, en particulier la RDC, riche en ressources naturelles mais dont le potentiel reste encore largement inexploité. Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains de diversifier leurs économies et de renforcer leurs infrastructures pour assurer une croissance durable.

« En RDC, nous nous concentrons sur une stratégie visant à diversifier notre économie, à industrialiser des secteurs clés et à créer les conditions d’une croissance soutenue et inclusive », a-t-il déclaré. Il a également mis en avant le rôle crucial du secteur bancaire dans cette transformation économique, en particulier pour soutenir les petites entreprises et améliorer l’accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales.