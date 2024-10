Dikembe Mutombo : le géant du basket et humanitaire s’éteint à 58 ans

Le monde du basket est en deuil. Dikembe Mutombo, légende du basket et l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, est décédé ce lundi à l’âge de 58 ans, des suites d’une tumeur au cerveau. Connu pour sa taille imposante (2,18 m) et ses contres mythiques, le pivot congolais a marqué l’histoire du basket et laissé une empreinte indélébile.

Mutombo, qui a joué 19 saisons dans la NBA, a été quatre fois élu meilleur défenseur de l’année (1995, 1997, 1998, 2001). Il reste à ce jour le deuxième meilleur contreur de l’histoire de la ligue, avec 3 289 blocks, derrière Hakeem Olajuwon. Son célèbre geste de l’index, agité après chaque contre pour signifier « Non, non » à ses adversaires, est devenu l’une des images iconiques du basket.

Après une brillante carrière qui l’a vu évoluer pour des équipes comme les Denver Nuggets, les Atlanta Hawks ou encore les Houston Rockets, Mutombo s’est consacré à des causes humanitaires. En 2007, il avait financé la construction d’un hôpital à Kinshasa, sa ville natale, pour offrir un accès aux soins aux plus démunis. Adam Silver, le commissaire de la NBA, a salué en lui « un humanitaire dans l’âme » et un modèle de générosité.