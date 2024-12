Dernier hommage du président Tshisekedi à Lucien Bonyeme Ekofo

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu un dernier hommage à Lucien Bonyeme Ekofo, ancien Directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD). La cérémonie funéraire s’est tenue ce mercredi à l’hôpital du Cinquantenaire, à Kinshasa.

Décédé le 5 décembre dernier en Inde à l’âge de 62 ans, Lucien Bonyeme Ekofo a marqué les esprits par sa compétence et son dévouement au service du peuple. À son arrivée, le Chef de l’État a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille mortelle, observant un moment de recueillement avant d’apporter son soutien aux proches et à la famille du défunt.

Parmi l’assistance, de nombreuses personnalités publiques ont salué la mémoire d’un homme d’une grande expertise. En plus de sa fonction à la DGRAD, Lucien Bonyeme Ekofo était reconnu comme un spécialiste du secteur des assurances, avec plus de 30 ans de carrière, notamment à la Société nationale d’assurances (SONAS), qu’il a dirigée entre 2019 et 2022.

Lucien Bonyeme Ekofo a été inhumé ce mercredi à la nécropole Entre terre et ciel, dans l’est de Kinshasa, laissant derrière lui un héritage de professionnalisme et de dévouement au service de son pays.