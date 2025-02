Crise en RDC : Appel international au retrait immédiat des troupes rwandaises

Le Groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, réunissant des représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l’Union européenne, appelle au retrait immédiat des Forces de défense rwandaises (FDR) de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une déclaration publiée ce mercredi 19 février, cette coalition exprime sa profonde inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC. Insistant sur l’absence de solution militaire durable, elle exhorte les parties à privilégier la voie diplomatique et politique pour une résolution pacifique du conflit.

« Nous condamnons fermement l’offensive persistante du M23/de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et des FDR dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, ainsi que la prise récente de l’aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu. Nous exigeons le retrait immédiat du M23/AFC de tous les territoires occupés, y compris Goma et son aéroport », stipule le communiqué.

Selon les membres du groupe, cette escalade compromet gravement les efforts de paix régionaux. Ils exhortent toutes les parties à appliquer immédiatement un cessez-le-feu inconditionnel et à encourager le désarmement des groupes armés, dont le M23. L’objectif : mettre un terme aux violences et assurer la protection des populations civiles.

Le Groupe de contact international condamne avec la plus grande fermeté les violations graves des droits humains et appelle la communauté internationale à intensifier ses efforts pour restaurer la stabilité dans la région.