Crise des Grands Lacs : le casting inédit de la diplomatie française

Ils sont venus à Paris, portant le poids d’une crise et l’espoir ténu d’une médiation. Autour de la table, ce jeudi, le président congolais Félix Tshisekedi, dont le pays saigne dans l’indifférence relative, écoute. Face à lui, le président togolais Faure Gnassingbé, en sage mandaté par l’Union africaine, et l’influent ministre qatari Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, négociateur des dossiers impossibles. Les États-Unis et l’Union européenne, représentés par Massad Boulos et Kaja Kallas, complètent ce casting diplomatique réuni à l’initiative de l’Élysée.

Mais dans le théâtre feutré de la diplomatie internationale, les silences en disent souvent plus long que les discours. Et à Paris, les absents résonnent avec une force particulière. Les fauteuils vides des présidents Paul Kagame du Rwanda, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Yoweri Museveni de l’Ouganda dessinent les contours de l’impasse. Leur boycott, poli mais ferme, rappelle une évidence cruelle : on ne peut imposer la paix à des belligérants qui refusent de s’asseoir ensemble.

La France tente pourtant de jouer les facilitateurs. En conviant les soutiens continentaux et les bailleurs internationaux, elle espère créer un momentum, une dynamique suffisante pour faire plier les récalcitrants. Les attentes sont colossales : débloquer une aide humanitaire d’urgence, imaginer des perspectives économiques et, surtout, réinjecter une once de confiance dans un dialogue régional au point mort.

Paris lance un pari audacieux sur l’échiquier des Grands Lacs. Mais la première règle de la diplomatie est de réunir toutes les parties autour de la table. Aujourd’hui, en réussissant à rassembler les médiateurs mais en échouant à convaincre les principaux protagonistes, l’Élysée donne à voir les limites de son influence. La conférence de Paris pourrait bien n’être qu’une répétition générale, en attendant que les véritables stars daignent enfin monter sur scène.