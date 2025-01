CHAN 2025 : un report pour mieux préparer l’événement

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, ce mardi 14 janvier 2025, le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) initialement prévu en février prochain. Le tournoi, qui se tiendra au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est désormais reprogrammé pour août 2025.

Dans son communiqué, la CAF justifie cette décision par le besoin d’un temps supplémentaire pour finaliser les infrastructures nécessaires. « Les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN », peut-on lire dans l’annonce officielle.

Des progrès notables dans les infrastructures

La CAF souligne néanmoins que des avancées significatives ont été réalisées dans les trois pays hôtes. La construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels et des hôpitaux progressent rapidement, garantissant un tournoi réussi.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants des trois pays pour leur engagement et leur leadership. Il s’est dit confiant quant à la conformité des infrastructures aux normes requises pour offrir un CHAN mémorable en août 2025.

Tirage au sort maintenu

Malgré ce report, le tirage au sort du tournoi aura bien lieu comme prévu, ce mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi. La CAF communiquera ultérieurement la date précise du début du CHAN 2025.

Ce report illustre la volonté de l’instance africaine d’assurer des conditions optimales pour les équipes, les supporters et l’ensemble des parties prenantes, renforçant ainsi le prestige de cette compétition continentale.