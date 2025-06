Corridor Central RDC Malawi nouveau tournant logistique

La RDC a officiellement transmis la présidence du corridor central au Malawi, le 18 juin 2025 à Dar-es-Salaam, à l’issue de la 14ᵉ réunion du Conseil interministériel du projet. Cette étape marque un moment clé dans l’évolution du corridor central RDC Malawi, axe vital pour les échanges commerciaux en Afrique de l’Est.

Le corridor central RDC Malawi représente un axe logistique essentiel pour le commerce régional. En effet, il relie la RDC à l’océan Indien via la Tanzanie, facilitant ainsi le transit de 4 à 6 millions de tonnes de fret congolais chaque année.

Un partenariat renforcé entre la rdc et la tanzanie

Lors de cette réunion, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre congolais en charge des Transports, a mis en lumière les avancées significatives réalisées par Kinshasa. Ainsi, le gouvernement du Haut-Katanga a attribué plusieurs sites à la Tanzanie pour la construction de ports secs :

Kasumbalesa (15 ha)

Kasenga (25 ha)

Kwala (45 ha, à 100 km de Dar-es-Salaam)

Katosho (15 ha, près de Kigoma)

Ce partenariat vise à désengorger les postes douaniers et à accélérer le traitement des marchandises. D’ailleurs, un contrat d’une valeur de 300 millions de dollars a déjà été signé pour concrétiser ces aménagements.

Vers une meilleure intégration économique régionale

Par ailleurs, la RDC participe à 12 autres projets logistiques en Afrique, dont le corridor de Lobito, un axe soutenu par les États-Unis. Celui-ci devrait relier la RDC à l’océan Atlantique via la Zambie et l’Angola. Il s’inscrit notamment dans une stratégie d’optimisation des échanges de minerais stratégiques tels que le cuivre et le cobalt.

Le Corridor Central, basé à Dar-es-Salaam, rassemble la Tanzanie, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, la Zambie et le Malawi. Son objectif commun est clair : améliorer les transports, fluidifier les formalités douanières et stimuler l’intégration économique régionale grâce à une infrastructure modernisée.