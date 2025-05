Mystère au Sud-Ubangi : Deux bacs offerts par Tshisekedi évanouis

Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication, a alerté sur la disparition de deux bacs offerts aux habitants du Sud-Ubangi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une correspondance adressée à son collègue en charge de l’Intérieur, dont une copie a été exploitée par Journal de Kinshasa ce jeudi 15 mai 2025, Bemba dénonce une vente présumée de ces embarcations à un ressortissant camerounais.

Selon cette lettre, les deux bacs, offerts par le chef de l’État pour faciliter les traversées sur les axes Mogalo et Dongo, auraient été vendus illégalement avec la complicité présumée de Rémy Atiko Maingo, administrateur du territoire de Kungu, Papy Bunda Mangbese, chef de secteur de Dongo, et un magistrat. Ces embarcations auraient été acheminées en République du Congo, plus précisément à Ifondo, sous juridiction brazzavilloise.

Réaction de l’Administrateur du Territoire de Kungu

Face à ces accusations, Rémy Atiko Maingo a réagi publiquement le samedi 10 mai, niant toute implication. Selon lui, ces bacs auraient été vendus avant son arrivée à la tête du territoire de Kungu, se dégageant ainsi de toute responsabilité.

Des Enquêtes en Cours

Pour l’instant, des recherches sont en cours pour tenter de retrouver ces deux bacs, considérés comme un « don précieux » du président Tshisekedi pour les habitants du Sud-Ubangi, selon Bemba. La situation reste tendue, avec des accusations de sabotage et de détournement pesant sur plusieurs responsables locaux.