Ituri : la modernisation de l’aéroport de Bunia atteint 76% d’avancement

Les grues travaillent encore, mais l’horizon se dégage. Dans la province meurtrie de l’Ituri, où la sécurité reste une préoccupation quotidienne, un projet structurant avance à grands pas : la modernisation de l’aéroport de Bunia. Selon le Bureau central de coordination (BCECO), le taux d’exécution physique des travaux atteint désormais 76%, a annoncé ce lundi Guy-César Odimba, chargé de projet au sein de l’institution.

« De manière globale, nous sommes à environ 76% du taux global. Et en termes de qualité, nous sommes tous satisfaits. C’est fait conformément aux normes. En tout cas, il n’y a pas à reprocher », a-t-il déclaré à l’issue d’une audience avec le gouverneur de province. Une avancée significative pour une infrastructure clé du désenclavement du nord-est de la RDC.

La voirie pratiquement achevée

Autre motif de satisfaction : les travaux de voirie, qui relèvent du volet contractuel, sont quasi-terminés à 100%. Un signal fort qui témoigne de la détermination des équipes à mener le projet à son terme, malgré les défis logistiques et sécuritaires de la région.

Ces précisions confirment la bonne progression d’un chantier attendu comme un levier stratégique pour la relance économique de l’Ituri. Dans une province riche en ressources mais fragilisée par l’insécurité, un aéroport aux normes internationales pourrait changer la donne – facilitant le transport des personnes, des marchandises et l’arrivée des investisseurs.

Bunia, future plaque tournante du nord-est ?

À terme, la finalisation des travaux devrait permettre à Bunia de disposer d’infrastructures modernes, capables d’accueillir un trafic accru et de renforcer les capacités de mobilité dans toute la région. Un enjeu crucial pour une province qui cherche à se reconstruire après des années de violence.

Reste maintenant à boucler les derniers 24% – souvent les plus complexes – et à garantir que la qualité promise soit bien au rendez-vous. Mais pour les habitants de l’Ituri, chaque avancée est un symbole d’espoir. Celui d’une province qui refuse de se laisser définir par ses seules fractures, et qui mise sur l’avenir pour panser ses plaies.