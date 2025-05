Goma et Nyiragongo sous tension : vague d’arrestations par l’AFC/M23

Depuis trois jours, les combattants de l’AFC/M23 mènent des bouclages intensifs à Goma et dans le territoire voisin de Nyiragongo, en République démocratique du Congo (RDC). Ils ciblent les habitants pour trouver des armes et identifier les personnes qu’ils jugent dangereuses pour la sécurité.

Interpellations à Ngangi 2 et Ngangi 3

Le mardi 13 mai 2025, des combattants du M23 ont encerclé les villages Ngangi 2 et Ngangi 3, à la frontière entre Goma et Nyiragongo. Ils ont fouillé maison par maison, arrêtant les personnes sans pièce d’identité et celles portant des coiffures « Rasta », jugées suspectes. Ils ont ensuite conduit ces habitants au stade de Don Bosco, où ils les interrogent un à un.

Un témoin local, sous anonymat, raconte : « Les militaires du M23 ont bloqué ces villages dès l’aube, empêchant les habitants de sortir. Ils ont fouillé chaque maison et arrêté ceux qu’ils soupçonnaient de soutenir les FARDC ou les wazalendo. »

Vague d’arrestations à Goma

Les forces de l’AFC/M23 ne se sont pas limitées à ces deux villages. Samedi, elles ont mené une opération similaire à Ndosho, dans l’ouest de Goma. Elles ont ensuite présenté à la presse plusieurs dizaines de personnes comme des combattants des FARDC, des wazalendo et des FDLR.

Le lendemain, elles ont étendu leur contrôle aux villages de Rukoko et Katalengwa, à la limite entre Goma et Nyiragongo.

Saisies d’armes et incertitudes sur le sort des détenus

Le lundi 12 mai, l’AFC/M23 a poursuivi ses opérations à Mugunga et Lac Vert, toujours dans l’ouest de Goma. Les combattants ont saisi une arme lourde, de type PKM, dans une maison située sur l’avenue Lushagala, selon un responsable local.

Cependant, le sort des détenus reste flou. De nombreuses personnes arrêtées ces derniers jours n’ont pas été relâchées. Le mouvement citoyen Lucha a d’ailleurs signalé l’enlèvement d’un de ses membres à Goma pendant ces opérations.