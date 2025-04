Soudan du Sud : Museveni à Juba pour une médiation à haut risque

Juba, 3 avril 2025 – Alors que le Soudan du Sud sombre dans une crise politique et sécuritaire croissante, le président ougandais Yoweri Museveni s’est rendu le jeudi à Juba pour une visite officielle présentée comme un renforcement de la coopération bilatérale. Mais derrière les déclarations diplomatiques, l’enjeu est bien plus crucial : éviter une nouvelle guerre civile.

Un soutien militaire ougandais discret mais crucial

Accueilli en grande pompe par Salva Kiir, Museveni a passé plus de quatre heures en discussions privées avec le président sud-soudanais. Officiellement, les échanges ont porté sur la paix, le commerce et la coopération régionale. Pourtant, selon plusieurs sources, l’Ouganda appuie déjà militairement Juba dans les combats qui font rage dans le Haut-Nil, où les affrontements entre forces gouvernementales et rebelles s’intensifient.

Kampala fournirait armes et conseillers militaires

malgré l'intégration théorique de 20 000 soldats issus de l'accord de paix de 2018 Riek Machar, vice-président en résidence surveillée, cristallise les tensions

Un accord de paix en sursis

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à l’accord de paix de 2018, mais les faits contredisent les déclarations :

Les forces unifiées jamais déployées dans les zones sensibles

La répression s'accentue avec l'arrestation d'opposants

Les appels à la désescalade restent sans réponse

« Nous sommes engagés dans la mise en œuvre des dispositions sécuritaires », a assuré le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Mohammed Abdallah Goc, sans convaincre les observateurs.

Quel rôle pour Museveni ?

L’Ouganda, allié historique de Salva Kiir, joue un double jeu :

Médiateur affiché pour calmer les tensions

Soutien militaire discret pour éviter un effondrement du régime

Prochaines étapes :