Restauration de l’ordre public : Kisangani frappe fort

Le 23 juin 2025, Kisangani a franchi une étape décisive dans la restauration de l’ordre public. En effet, le vice-Premier ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a lancé l’opération Ndobo, une initiative stratégique pour lutter contre la criminalité urbaine.

Lors de cette opération, dix-huit présumés criminels ont été présentés aux autorités. Parmi eux figurait Manega, un individu considéré comme dangereux, accusé d’avoir désarmé un chef de poste de police dans la commune de Tshopo.

Le même jour, un autre événement important a marqué la ville. Il s’agit de l’inauguration officielle de l’école de police de Kapalata, située à 5 km de Kisangani. Longtemps abandonnée, cette école construite en 1957 a été totalement rénovée.

Grâce à un investissement de près de 500 000 dollars, financé par le gouvernement, l’école peut désormais accueillir 2 000 élèves. En outre, elle dispose de dortoirs modernes, de salles équipées, d’un nouveau réseau électrique sécurisé, ainsi que d’un puits profond pour l’accès à l’eau potable.

Ainsi, Jacquemain Shabani a salué cette réhabilitation, soulignant qu’elle représente un levier clé pour renforcer la sécurité nationale. Selon lui, la formation de policiers bien préparés est indispensable à la réussite de la restauration de l’ordre public.

De son côté, le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, a affirmé :

En combinant l’opération Ndobo et la réouverture de Kapalata, le gouvernement affiche clairement sa volonté de rétablir durablement l’ordre. Ces deux actions s’inscrivent dans une vision globale de restauration de l’ordre public, à la fois répressive et préventive.

Pour conclure, le vice-Premier ministre a insisté sur l’importance d’un usage efficace de cette infrastructure :

« Plus on formera de policiers, plus nous renforcerons notre stabilité. »