Relance du cadre permanent de concertation économique pour renforcer l’économie

Le Directeur de Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie Nationale, Albert Kasongo Mukonzo, a présidé, ce mardi 13 mai 2025, une séance de travail cruciale pour relancer les activités du Cadre Permanent de Concertation Économique (CPCE). Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement congolais pour renforcer la stabilité économique et améliorer le climat des affaires.

Un outil clé pour la stabilité économique

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le CPCE, mis en veille depuis 2016, est un outil essentiel pour réguler l’économie et apaiser les tensions entre les acteurs économiques. Sa relance vise à rétablir un espace de dialogue constructif pour anticiper et résoudre les défis économiques.

Cette première séance marque le début d’un processus qui se poursuivra sur le long terme, avec pour objectif de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, et de promouvoir un environnement économique plus stable et prévisible en République Démocratique du Congo.