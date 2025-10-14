RDC-USA : le grand séduction économique à Washington

Washington accueille mardi l’ouverture du Forum économique et des investissements entre la République démocratique du Congo (RDC) et les États-Unis. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités politiques et économiques des deux pays, dont la Première ministre congolaise Judith Suminwa, qui représente le président Félix Tshisekedi, accompagnée de huit ministres.

Jonathan Pratt, sous-secrétaire d’État américain par intérim aux Affaires africaines, était également présent avec une importante délégation d’officiels et d’investisseurs américains. Ce forum de deux jours vise à explorer les opportunités d’investissement en RDC et à soutenir la diversification de son économie.

Pour Joe Dumbi Kabangu, conseiller spécial du président Tshisekedi, la RDC est “de retour” sur la scène économique internationale. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a décrit le pays comme une “République des affaires, République des opportunités, République des milliards cachés”, soulignant les efforts menés dans le cadre du Code des investissements pour améliorer le climat des affaires. L’Agence nationale des investissements (Anapi) facilite désormais la création d’entreprises en moins de 24 heures, ouvrant la porte aux investisseurs internationaux.

Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a lancé un vibrant appel aux investisseurs : “Avoir vos investissements en RDC, c’est être connecté à toute l’Afrique centrale, orientale et australe. La RDC est la destination du XXIe siècle pour ceux qui veulent croître et prospérer.”

La Première ministre Judith Suminwa a rappelé les réformes profondes engagées pour créer un cadre économique transparent, compétitif et propice à l’investissement, favorisant la création d’emplois et consolidant la confiance entre l’État et les acteurs économiques.

Jonathan Pratt a également souligné l’importance stratégique de la RDC pour les États-Unis, en particulier la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en minerais critiques. Il a évoqué des partenariats bilatéraux bénéfiques, notamment autour du corridor de Lobito, pour soutenir le développement économique régional