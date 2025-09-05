RDC-Soudan du Sud : le calme conquérant de Desabre avant la bataille

L’air était calme, presque déconcertant. Le jeudi 4 septembre, dans une salle de presse de Juba où l’attente précédait l’orage vert et rouge, Sébastien Desabre a posé ses mots avec la précision d’un stratège. À la veille du choc face au Soudan du Sud, le sélectionneur des Léopards de la RDC n’a esquissé ni bravade, ni doute. Seulement la conviction tranquille d’un homme qui sait la valeur de ses pièces sur l’échiquier.

« Nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de bons joueurs. Si nous jouons notre football, il sera difficile de nous arrêter. » La phrase, limpide, est tombée avec le naturel de l’évidence. Pourtant, derrière cette assurance, le technicien français a immédiatement tempéré toute arrogance d’un rappel à l’humilité — vertu cardinale des grands projets.

Car l’enjeu est de taille : une victoire face aux Bright Stars, ce vendredi 5 septembre à 13h (heure de Kinshasa), conforterait la RDC en tête du groupe B, devant le Sénégal et justement le Soudan du Sud. Un pas de plus vers le Mondial 2026.

Mais Desabre, lucide, replace ce rendez-vous dans son contexte véritable : celui d’un marathon. « C’est un long parcours, commencé il y a deux ans. Ce match est important, mais il n’est pas décisif : il reste encore quatre batailles à livrer. » Aucune euphorie, aucun regard qui dépasserait l’horizon immédiat. Seulement le prochain match, le prochain défi.

Un défi de taille, face à une équipe soudanaise décrite comme « combative et bien organisée ». Loin de toute sous-estimation, le sélectionneur prévient : il faudra livrer une performance complète pour repartir avec « des points précieux ».

Dans l’ombre de cette conférence de presse, une autre réalité se dessine : celle d’un effectif enfin complet, renforcé par le retour tant attendu d’Aaron Wan-Bissaka et porté par le talent de Wissa, la stature de Mbemba, l’expérience de Bakambu.

Demain, à Juba, les Léopards ne joueront pas seulement un match. Ils écriront une nouvelle page d’une quête qui, depuis deux ans, mêle espoir et exigence. Avec, sur le banc, un homme qui croit en son groupe — sans jamais cesser d’y veiller.