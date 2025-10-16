RDC et FMI : la diplomatie financière porte ses fruits

Le ministre des Finances a obtenu un nouveau décaissement du FMI après la revue du programme de crédit, récompensant les progrès de la RDC en matière de réformes structurelles et de stabilité économique.

WASHINGTON – La diplomatie financière congolaise a marqué un point ce jeudi 16 octobre 2025. Au siège du Fonds monétaire international (FMI), le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a achevé avec succès la deuxième revue du programme de Facilité Élargie de Crédit (FEC). Ce résultat ouvre la voie à un nouveau décaissement en faveur de la République démocratique du Congo.

Des réformes saluées et une économie en progrès

Lors de son entretien avec Abebe Aemro Selassie, directeur du Département Afrique du FMI, le ministre a souligné les performances économiques du pays. La croissance reste soutenue, tandis que l’inflation a reculé à 7,7 %, contre 23,8 % en décembre 2023. Ces résultats confirment la solidité de la politique économique menée par le gouvernement congolais.

Sous l’impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement poursuit ses réformes structurelles. Celles-ci reposent sur trois priorités : la transparence, la rigueur budgétaire et la mobilisation accrue des recettes internes.

De plus, le directeur du Département Afrique du FMI a salué la gouvernance financière du gouvernement congolais. Il a toutefois encouragé Kinshasa à maintenir la discipline budgétaire et à renforcer la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires.

Par ailleurs, le ministre Doudou Fwamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de préserver la stabilité macroéconomique et de consolider les acquis obtenus grâce au partenariat avec le FMI. Cette collaboration vise un objectif clair : améliorer durablement les conditions de vie de la population.

Cette rencontre, organisée en marge des Assemblées annuelles du FMI, confirme le retour en force de la RDC sur la scène financière internationale. Le nouveau décaissement attendu renforcera les réserves de change du pays et soutiendra les programmes de développement en cours, témoignant de la crédibilité retrouvée de l’économie congolaise.