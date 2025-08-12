PolitiquePolitique, Sécurité



RDC–Brésil : Un nouvel élan pour la coopération militaire

Un partenariat stratégique renforcé. En visite officielle au Brésil dans le cadre de la tournée gouvernementale en Amérique latine, le…

Publié par Cynthiche PANDI
le: 12 août 2025

Un partenariat stratégique renforcé. En visite officielle au Brésil dans le cadre de la tournée gouvernementale en Amérique latine, le vice-Premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, poursuit sa mission de consolidation des coopérations militaires pour la montée en puissance des FARDC, conformément à la vision du Commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ce mardi 12 août 2025, à Brasília, Me Guy Kabombo a été reçu par son homologue brésilien, S.E. José Múcio Monteiro, au ministère de la Défense de la République fédérative du Brésil. Les échanges ont porté sur les opportunités de collaboration bilatérale dans le domaine de la défense.

Les discussions ont permis de passer en revue les anciens projets de coopération et de les concrétiser par la signature d’un mémorandum d’entente. Ce document couvre :

  • Le renforcement des capacités opérationnelles des FARDC

  • L’acquisition d’équipements militaires

  • Les échanges d’expertise et d’expériences dans l’industrie militaire

  • L’entraînement des unités spéciales aux techniques de combat en milieu tropical et jungle

Sous l’impulsion de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, cette étape marque une avancée majeure dans les relations stratégiques RDC–Brésil, ouvrant la voie à une coopération militaire plus structurée et durable.

