Procès Sarah Ebabi : un an de prison avec sursis pour violation des consignes militaires

KINSHASA – Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu, ce mercredi 29 octobre 2025, son verdict dans l’affaire opposant le parquet militaire à l’adjudante Sarah Ebabi Bongoma Koli, jugée pour violation des consignes militaires interdisant la publication sur les réseaux sociaux des effets militaires.

L’adjudante, en service aux renseignements militaires, a été condamnée à 12 mois de servitude pénale principale avec sursis de 12 mois, ce qui signifie qu’elle ne purgera pas de peine de prison, à condition de respecter la loi pendant cette période.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les faits remontent au 19 octobre 2025, lorsque Sarah Ebabi s’est rendue dans un studio photo situé sur le boulevard Sendwe, à Matonge (Kalamu), pour une séance photo privée avec son fiancé, en préparation de leur mariage. Les images montrent la militaire en tenue, arborant son grade et posant de manière intime avec son futur époux. Quelques jours plus tard, ces photos ont circulé sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable débat public sur le respect des consignes militaires et l’image des Forces armées de la RDC.

LIRE AUSSI : https://www.journaldekinshasa.com/uniforme-et-amour-interdit-le-proces-qui-divise-larmee-congolaise/

Le ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Ghislain Lisalama, avait requis 10 ans de servitude pénale en perpétuité, estimant que le comportement de l’adjudante portait atteinte à l’honneur et à l’image de l’armée.

À la barre, Sarah Ebabi a reconnu avoir organisé la séance photo, mais a nié toute intention de publication des images sur les réseaux sociaux. Elle a rappelé son engagement de dix ans au service de l’armée et affirmé qu’elle n’avait jamais voulu ternir son institution.

Cette affaire, largement commentée sur les réseaux sociaux, illustre la tension entre vie privée des militaires et respect des consignes hiérarchiques, et marque un précédent dans l’application de la discipline au sein des Forces armées de la RDC.