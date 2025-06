Passeport congolais : une révolution biométrique dévoilée par le Président Tshisekedi à Kinshasa

La République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans la modernisation de ses documents de voyage. Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement lancé, ce jeudi 5 juin 2025 à Kinshasa, le nouveau passeport biométrique sécurisé.

La cérémonie s’est déroulée à l’Institut national des arts, au Centre culturel et artistique pour l’Afrique centrale, en présence de la ministre d’État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et d’autres personnalités officielles. Le chef de l’État et la Première Dame se sont vu remettre les deux premiers exemplaires de ce document hautement sécurisé, marquant son entrée en circulation immédiate.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une technologie avancée pour une sécurité maximale

Produit par le prestataire Dermalog, ce nouveau passeport intègre des éléments de sécurité de dernière génération. Selon les précisions de Christian Tabu, représentant de Dermalog, le document contient des données biométriques invisibles à l’œil nu, accessibles uniquement à l’aide d’une torche spéciale. Ces éléments cachés comprennent des emblèmes officiels, des écritures dissimulées et d’autres marqueurs infalsifiables.

L’objectif ? Empêcher toute tentative de falsification et aligner le pays sur les normes internationales en matière d’identification biométrique. Le passeport congolais s’inscrit ainsi dans une dynamique de crédibilité, de confiance et de mobilité internationale.

Une nouvelle ère pour les Congolais à l’étranger

Au-delà de la simple innovation technique, ce nouveau passeport représente un enjeu majeur pour la diplomatie et l’image du Congo sur la scène internationale. Il permettra aux citoyens congolais de voyager avec un document reconnu pour sa fiabilité et sa sécurité, facilitant ainsi les démarches consulaires, les mobilités universitaires, professionnelles et familiales.

La RDC rejoint ainsi le cercle restreint des pays africains disposant d’un système de passeport biométrique conforme aux standards les plus stricts en vigueur dans le monde.