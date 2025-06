Océan en péril ève bazaiba porte la voix de la rdc à la conférence de Nice

Depuis le lundi 9 juin 2025, la République Démocratique du Congo (RDC) prend part à la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan, organisée à Nice, Côte d’Azur, en France. Cette importante rencontre internationale se déroule sous la co-présidence de la France et du Costa Rica, avec pour thème :

« Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan ».





La Ministre de l’Environnement et Développement durable, Ève Bazaiba, représente le Président Félix Tshisekedi à cette conférence stratégique, où plus de 193 États membres de l’ONU sont réunis pour faire front commun face à l’urgence climatique qui menace les mers du globe.

Selon un communiqué officiel du ministère congolais de l’environnement, ces assises visent à renforcer les actions urgentes pour préserver l’océan, les mers et les ressources marines, tout en soutenant la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n°14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.

Dès l’ouverture, le Président Emmanuel Macron a insisté sur l’impératif d’une prise de conscience collective et d’une mobilisation mondiale pour sauver ce qu’il qualifie de « poumon bleu de la planète ». Un appel partagé par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui exhorte les nations à passer à l’action.

Au-delà de la session plénière, la conférence prévoit des réunions parallèles visant à promouvoir des engagements concrets, des initiatives de coalition et des projets innovants portés par les États, ONG et partenaires pour garantir la survie de l’écosystème marin.

La participation active de la RDC s’inscrit dans sa volonté de s’affirmer comme un acteur clé de la gouvernance environnementale mondiale, notamment grâce à son rôle central dans les enjeux liés à l’eau, aux forêts et à la biodiversité.