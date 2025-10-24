« Nous reprendrons notre marche vers Kinshasa » : le M23 lance un ultimatum

La conférence de presse tenue jeudi à Goma par les dirigeants de l’AFC/M23 avait des allures d’ultimatum. Devant les médias, Corneille Nangaa, coordonnateur politique du mouvement rebelle, a dégainé la menace suprême : « Si Kinshasa s’obstine à saboter les négociations, nous allons reprendre notre marche vers Kinshasa ». Des paroles qui font froid dans le dos, alors que se poursuivent à Doha les pourparls de paix sous médiation qatarienne.

« Nous répondrons coup sur coup » prévient la rébellion

Le ton était à l’escalade. Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint, a surenchéri : « Nous répondrons désormais à toute attaque, coup sur coup ». La rébellion accuse les FARDC et leurs alliés wazalendo de multiples violations du cessez-le-feu dans les territoires de Walikale, Masisi et Kalehe. Plus grave encore, elle dénonce des bombardements contre la mine d’or de Twangiza les 17 et 23 octobre, imputés directement à la famille Tshisekedi.

« J’étais mort et je suis ressuscité. Ils me tuent chaque jour », a lancé Corneille Nangaa, dans une formule théâtrale qui résume l’exaspération du mouvement rebelle. Ce dernier met en garde : « Nous avons la capacité de détruire ces drones. Nous l’avons déjà fait par le passé ».

Kinshasa dénonce des « élucubrations »

En réponse, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a balayé d’un revers de main ces accusations, les qualifiant « d’élucubrations ». Lors d’un briefing à Kinshasa, il a rappelé les « progrès » accomplis à Doha, notamment sur le mécanisme de cessez-le-feu et la question des prisonniers. « Nous savons qui tue à Goma, à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru », a-t-il rétorqué, sans jamais mentionner directement les violations du cessez-le-feu dénoncées par le M23.

Le gouvernement congolais maintient sa ligne : le M23 reste un mouvement « terroriste » et « supplétif de l’armée rwandaise ». Des accusations que la rébellion rejette en bloc, affirmant plutôt dialoguer avec Kinshasa « par la force des choses ».

Alors que la communauté internationale mise sur le processus de Doha pour apaiser les tensions, cette conférence de presse sonne comme un coup de semonce. La menace d’une reprise des hostilités à grande échelle plane désormais ouvertement sur l’est de la RDC, dans un jeu de dupes où chaque camp accuse l’autre de torpiller les efforts de paix. Le dialogue semble à bout de souffle, et les armes pourraient bien avoir à nouveau le dernier mot.