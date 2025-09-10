Mbilia Bel, la Cléopâtre de la rumba, frôle le drame sur la route

La voix qui a envoûté l’Afrique pendant des décennies a manqué de s’éteindre sur le bitume brûlant de Kinshasa. Ce mardi, Mbilia Bel, de son vrai nom Marie Claire Mboyo, la légende absolue de la rumba congolaise, a été victime d’un accident de circulation alors qu’elle se rendait à l’aéroport international de N’Djili. Un choc pour toute une nation qui retient son souffle.

L’artiste, qui devait prendre un vol pour la Belgique où elle est attendue sur scène le 20 septembre prochain, a vu son voyage brutalement interrompu. Selon nos informations, l’état de la diva et de son producteur, Jules Nsana, blessé dans le même accident, est désormais stable. La nouvelle, diffusée comme une traînée de poudre, a provoqué un vent de panique parmi les millions d’admirateurs de la chanteuse.

« Plus de peur que de mal »

Dans la foulée de l’incident, Marc Tabu, journaliste et parent de l’artiste, s’est voulu rassurant : « Rien de grave du côté de Mbilia, elle est simplement gardée en observation médicale. C’est plus de peur que de mal, elle va s’en sortir. » Malgré le choc et le vol manqué, la détermination de l’icône reste de fer : le show doit continuer. Elle compte bien honorer sa prestation à la salle Madeleine de Bruxelles, preuve d’une professionnalisme et d’un amour du public inébranlables.