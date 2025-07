M23 : Un rapport de l’ONU révèle les connexions de Kabila, Katumbi et Numbi

Le rapport M23 ONU, récemment rendu public, jette encore une lumière troublante sur les connexions politiques entourant la rébellion dans l’est de la RDC. Selon les experts des Nations unies, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et John Numbi – bien qu’ils ne se soient pas officiellement ralliés au mouvement armé AFC/M23 – ont entretenu des contacts réguliers avec Corneille Nangaa, ainsi qu’avec les autorités de Kigali et de Kampala.

Le document souligne également de vives tensions internes au sein du M23, exacerbées par des nominations contestées et l’annonce du possible retour de Joseph Kabila dans l’Est du pays. Cette situation aurait ravivé les fractures historiques entre les factions alignées respectivement sur le Rwanda et l’Ouganda.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Laurent Nkunda bientôt de retour ?

Pour rétablir une forme de cohésion, le gouvernement rwandais envisagerait de nommer Laurent Nkunda, figure militaire controversée et sous sanctions internationales, à un poste-clé au sein du mouvement rebelle.

Par ailleurs, la promesse du M23 d’unifier groupes armés et figures politiques progresse. Plusieurs milices, dont d’anciens Wazalendo, séduits par les avancées du M23 sur le terrain, ont changé de camp pour rejoindre la rébellion.