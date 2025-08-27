M23 Doha : le Qatar confirme la reprise des négociations malgré les combats

Alors qu’un black-out total entoure les pourparlers, la diplomatie qatarienne a confirmé mardi 26 août la poursuite des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 à Doha. Deux points sont à l’ordre du jour : la mise en place d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et l’échange de prisonniers.

« Nous avons reçu ici, à Doha, les deux parties, la RDC et le M23 », a déclaré Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. « Les discussions portent sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et sur l’échange de prisonniers », a-t-il ajouté, sans entrer dans les détails.

Des délégations réduites à Doha

Arrivés le 20 août, les représentants de Kinshasa et du M23 Doha n’ont pour l’instant dépêché que des équipes réduites. Les délégués du groupe armé n’ont reçu mandat que pour discuter de ces deux points, en attendant l’arrivée d’un chef négociateur et de son équipe. Malgré la déclaration de principes signée le 19 juillet, qui prévoit la libération des détenus de chaque camp, le processus reste encore bloqué.

Le CICR entre en action

À Kinshasa, le vice-Premier ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a confirmé que le CICR a commencé à identifier les prisonniers des deux camps. « Dans la déclaration de Doha, les mesures de confiance incluent cette procédure de libération. Le CICR, spécialisé dans ce domaine, a déjà pris contact officiellement avec les différentes parties », a-t-il expliqué.

Selon lui, le gouvernement congolais collabore activement pour fournir les données nécessaires à la médiation et au CICR. Cette étape est jugée cruciale pour parvenir à une déclaration de paix conforme aux engagements pris.

Les combats continuent sur le terrain

Malgré ces avancées diplomatiques, la réalité reste sombre à l’Est du pays. Le week-end dernier, de violents combats ont repris au Sud-Kivu, soulignant le fossé entre les discussions de Doha et la situation sur le terrain.