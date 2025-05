L’Union Européenne renforce son soutien humanitaire avec 100 Millions d’euros pour l’Est du Pays

Le lundi 12 mai 2025, Judith Suminwa, Première ministre de la République démocratique du Congo, a accueilli à Kinshasa une délégation de la Commission Européenne pour la Protection Civile et les Opérations d’Aide Humanitaire (ECHO). La délégation, dirigée par Hans Das, directeur général adjoint, est venue évaluer la situation humanitaire dramatique dans l’Est du pays, où les violences et les déplacements massifs continuent de dévaster les communautés locales.

100 Millions d’Euros pour l’Est de la RDC

Hans Das a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne à soutenir les populations touchées. Il a déclaré :

« Nous sommes ici pour comprendre les besoins réels sur le terrain et rendre notre aide plus efficace. »

Pour répondre à l’urgence, l’UE a déjà mobilisé 100 millions d’euros pour renforcer les interventions dans les secteurs médicaux, nutritionnels et d’hébergement. Cette enveloppe vise à alléger la souffrance des victimes en leur offrant des solutions concrètes et immédiates.

Les fonds seront distribués via des partenaires internationaux, notamment les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge et diverses ONG, afin de garantir une réponse rapide et coordonnée. Cette approche, selon Das, permettra de mieux adapter l’aide aux réalités locales et d’assurer une utilisation efficace des ressources disponibles.

Solidarité avec les Communautés Congolaises

Lors de cette rencontre, Hans Das a également transmis un message fort de solidarité :

« L’Union européenne ne tournera jamais le dos au peuple congolais. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont le plus besoin. »

Judith Suminwa a, de son côté, souligné l’importance de renforcer la coopération pour stabiliser durablement l’Est du pays. Elle a appelé à une meilleure coordination des efforts pour répondre efficacement aux besoins humanitaires et restaurer la dignité des victimes.

Cette visite marque une étape cruciale dans l’engagement international pour soulager les souffrances des populations congolaises, tout en consolidant les liens entre Kinshasa et Bruxelles dans leur lutte commune contre la crise humanitaire.