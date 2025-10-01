l’État et le patronat ouvrent un dialogue inédit sur la fiscalité

Ce mercredi 1er octobre 2025, Kinshasa a été le théâtre d’une rencontre que beaucoup attendaient. Dans une salle où résonnaient les enjeux de croissance et de réformes, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a présidé la toute première réunion officielle du Cadre d’échanges entre son portefeuille et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC).

Ce nouvel espace permanent de dialogue se veut un lieu de co-construction : analyser les obstacles fiscaux, parafiscaux et douaniers qui pèsent sur les affaires en République démocratique du Congo, et surtout y apporter des solutions concrètes.

Vers une fiscalité plus transparente et équitable

Face aux représentants de la FEC, principale organisation patronale du pays, l’argentier national a rappelé la volonté du gouvernement de travailler « en synergie » avec les forces vives de l’économie. L’objectif : faciliter la compréhension et la mise en œuvre des réformes fiscales en cours, mais aussi les aligner sur la vision stratégique du président Félix Tshisekedi et le programme d’action 2024-2028 de la Première ministre Judith Suminwa.

Pour donner corps à cette ambition, Doudou Fwamba a annoncé la création prochaine d’une Commission nationale de médiation fiscale. Ce mécanisme aura pour mission d’instaurer un dialogue plus apaisé entre l’État et les contribuables, prévenir les litiges et favoriser un climat de confiance et de transparence.

Un Forum national attendu d’ici fin 2025

L’horizon est déjà tracé. Avant la fin de l’année, un Forum national sur la politique fiscale réunira toutes les parties prenantes. Il sera, selon le ministre, une étape « décisive » après les assises sur la réforme du système fiscal et la lutte contre le coulage des recettes publiques.

« Ce forum procédera à une évaluation sans complaisance de notre système fiscal, identifiera ses forces et ses faiblesses, et définira un chronogramme précis pour bâtir un système plus performant et équitable », a-t-il martelé. Des ateliers préparatoires viendront nourrir ce rendez-vous pour garantir que des solutions concrètes, réalistes et partagées en sortent.

Un partenariat appelé à durer

Au-delà des annonces, le ton de la rencontre a donné le cap : instaurer une concertation régulière et constructive entre le ministère des Finances et la FEC. Une dynamique qui, si elle se confirme, pourrait devenir l’un des leviers essentiels de l’amélioration durable du climat des affaires en RDC.