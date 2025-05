Le VPM Shabani muscle la formation des parlementaires

La sécurité au cœur du débat parlementaire. Ce mardi 20 mai, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, SHABANI LUKOO BIHANGO J., a officiellement ouvert un atelier de renforcement des capacités à l’intention des commissions Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Organisé à l’initiative des deux chambres, cet atelier de trois jours (20–22 mai) s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation de l’action parlementaire en matière de gouvernance sécuritaire. L’objectif est clair : donner aux parlementaires les outils nécessaires pour exercer un contrôle rigoureux et éclairé sur les politiques de sécurité nationale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le thème principal de cette session porte sur la réforme de la Police nationale congolaise (PNC). Les participants se pencheront sur les mécanismes de réforme, les instruments de contrôle institutionnel, ainsi que sur les techniques d’évaluation des politiques sécuritaires. Le projet de loi de programmation 2025–2029, récemment défendu par le VPM Shabani devant l’Assemblée nationale, sera également au centre des échanges.

Pour le Vice-Premier Ministre, cet atelier marque une étape clé dans la volonté du Gouvernement d’appuyer le rôle stratégique du Parlement, garant de la transparence et de l’efficacité dans la réforme du secteur de la sécurité.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône une paix durable et une sécurité partagée sur l’ensemble du territoire. Une gouvernance sécuritaire efficace commence par un Parlement formé, engagé et capable d’agir avec lucidité dans l’intérêt de la nation.