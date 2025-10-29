Le hold-up de la place Victoire et l’énigme des 10 500 dollars

KINSHASA – Dans le prétoire, l’accusation dessine les contours d’un casse méthodique : une bande organisée, un braquage ciblé, une banque dévalisée. Mais depuis le début de l’instruction, mardi 28 octobre 2025, c’est une tout autre version qui émerge, plus trouble, où les rôles de prédateurs et de victimes semblent se brouiller. Au cœur des débats, une énigme : que sont devenus les 10 500 dollars volés à l’agence Rawbank de la place Victoire ?

LIRE AUSSI : https://www.journaldekinshasa.com/rawbank-le-braquage-dune-mere-a-bout-de-souffle/

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les trois prévenus, dont Honorine Porche, pointent unanimement du doigt les hommes en uniforme. L’argent ? Saisi par les agents de l’ordre lors de l’interpellation, affirment-ils. La présumée braqueuse raconte une arrestation violente. « Les agents m’ont battue avant de s’emparer du sac contenant l’argent, puis m’ont arrêtée », témoigne-t-elle, dessinant les contours d’une scène où la force policière aurait basculé en opportunisme pur.

Le chef de la sécurité accuse à son tour

Le doute s’installe davantage avec la déposition de l’AC Kashama, pourtant chef de poste de la sécurité de la banque ce jour-là. Son témoignage est une bombe. Il désigne nommément les unités impliquées : la « Task Force » et une autre unité seraient, selon lui, les seules à connaître la destination finale des 10 500 dollars. Une accusation grave, qui jette une ombre sur l’intégrité de l’opération policière.

Un double procès pour une même affaire

L’affaire est si trouble qu’elle a engendré une procédure judiciaire parallèle. La Cour militaire s’est saisie des sévices infligés à Honorine Porche lors de son arrestation. Pourtant, dans le prétoire civil, un détail interpelle : la victime des violences affirme ne reconnaître aucun de ses agresseurs parmi les forces de l’ordre présentes. « Je n’ai vu au procès aucun policier parmi ceux qui m’ont battue », constate-t-elle, amère.

L’étrange répartition des charges

Face à la justice, tous les prévenus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « terrorisme ». Mais le ministère public a réservé une inculpation supplémentaire, et exclusive, à Honorine Porche : « vol à main armée ». Selon l’accusation, les accusés auraient formé une bande structurée dans le seul but de dévaliser la Rawbank.

Pourtant, au fil des audiences, c’est bien le récit officiel qui semble se fissurer. L’argent a-t-il été récupéré par la banque ? A-t-il disparu dans les poches des braqueurs ? Ou, comme l’affirment les principaux suspects, a-t-il été confisqué par ceux-là mêmes chargés de le restituer ? À la place Victoire, le temple de l’argent, le procès du braquage est en train de se muer en une enquête sur la probité des uniformes.