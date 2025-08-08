Le Bayern Munich a mis un terme immédiat à la campagne de promotion touristique « Visit Rwanda ». Le club allemand choisit désormais de se concentrer sur un partenariat axé sur la formation des jeunes footballeurs à Kigali. Cette décision intervient alors que le Rwanda est sous le feu de critiques pour son soutien présumé aux groupes armés dans l’est de la RDC.

Fin du marketing, cap sur le développement sportif

Lancé en 2023, le partenariat avec le Rwanda Development Board (RDB) permettait d’afficher le slogan « Visit Rwanda » à l’Allianz Arena. Ce volet commercial est désormais abandonné. Le nouveau contrat, en vigueur jusqu’en 2028, transforme l’accord en programme de formation sportive. Il est désormais centré sur l’Académie du FC Bayern à Kigali.

Pour Jan-Christian Dreesen, président du directoire du club, ce changement « montre notre volonté de faire du développement des talents africains une priorité stratégique ». Il précise que l’académie représente « une initiative sociale et sportive ».

Critiques internationales et repositionnement

Ce revirement fait suite à de nombreuses critiques venant de supporters et de médias allemands, comme Deutsche Welle (DW). Ces voix dénoncent les violations présumées des droits humains imputées au régime de Kigali dans le conflit au Nord-Kivu.

En réponse, le club a envoyé une délégation au Rwanda. Après évaluation, il a décidé de retirer tout contenu promotionnel touristique lié au pays.

« Ce conflit suscite des réactions dans le monde entier. Nous les prenons très au sérieux », a déclaré Jan-Christian Dreesen.

Du côté rwandais, Jean-Guy Afrika, PDG du RDB, s’est dit satisfait de cette nouvelle approche. Il considère que la formation et les infrastructures sportives feront du Rwanda un hub du sport de haut niveau.

Ce changement stratégique commence à porter ses fruits. Deux jeunes talents formés à Kigali, Ndayishimiye Barthazar et David Okoce, ont été retenus pour intégrer l’équipe mondiale U19 du Bayern Munich en 2025. Une reconnaissance pour le projet rwandais et un signe d’espoir pour d’autres jeunes du continent.