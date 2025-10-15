la RDC signe un accord énergétique de 1,5 milliard $ avec Hydro-Link

Sous les lumières de Washington, la République Démocratique du Congo (RDC) vient de franchir une étape déterminante dans la modernisation de son secteur énergétique. En marge du Forum économique USA–RDC, le ministre des Ressources hydrauliques et Électricité, Aimé Sakombi Molendo, a signé ce mardi un protocole d’accord d’une valeur de 1,5 milliard de dollars avec la société américaine Hydro-Link.

Ce partenariat, centré sur la construction d’une ligne de transport d’électricité reliant l’Angola à la RDC, ambitionne de réduire le déficit énergétique national et d’alimenter durablement les zones minières et industrielles du pays. Une infrastructure stratégique qui s’inscrit dans la vision du gouvernement congolais d’ériger l’énergie en moteur de développement.

Hydro-Link, un partenaire américain au cœur du redressement énergétique

« Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique du Programme d’Actions du Gouvernement, notamment son pilier 5, visant à améliorer l’accès à l’eau et à l’électricité pour tous », a déclaré le ministre Aimé Sakombi Molendo lors de la cérémonie.

Pour Hydro-Link, spécialiste américain des infrastructures énergétiques en Afrique, ce projet marque une collaboration de long terme avec Kinshasa. L’entreprise apportera à la fois son expertise technique et son appui financier pour concrétiser ce chantier prioritaire.

Selon les premières estimations, les travaux de construction devraient démarrer au premier semestre 2026, une fois les études de faisabilité et les procédures réglementaires achevées.

Une alliance stratégique entre Washington et Kinshasa

Cet accord énergétique USA-RDC illustre le renforcement du partenariat économique entre les États-Unis et la République Démocratique du Congo, fondé sur des investissements durables et le développement d’infrastructures stratégiques.

Le Forum économique USA–RDC, qui réunit dirigeants politiques, investisseurs et chefs d’entreprise des deux pays, vise à bâtir des ponts économiques solides dans les secteurs de l’énergie, des mines, de l’agriculture et du numérique.

En misant sur la proximité énergétique de l’Angola et sur la technologie américaine, la RDC espère sécuriser son approvisionnement électrique, soutenir la croissance industrielle et accélérer son intégration régionale.

Un pas vers la transformation énergétique de la RDC

Avec cet accord énergétique USA-RDC, Kinshasa envoie un signal fort : celui d’un pays décidé à transformer ses ressources en puissance économique. En connectant ses ambitions à la technologie américaine et à l’énergie angolaise, la RDC choisit la voie d’une coopération pragmatique et durable, où le courant du progrès semble enfin prêt à circuler.