La RDC élue au Conseil de sécurité de l’ONU : une voix africaine ambitieuse pour la paix mondiale

La République Démocratique du Congo a été élue, ce mardi 3 juin 2025, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l’ONU à New York.

Ce nouveau mandat, obtenu après six mois d’une intense campagne diplomatique, positionne la RDC comme une voix majeure du continent africain au sein de l’organe le plus stratégique de l’ONU. Pour Kinshasa, il ne s’agit pas d’une première. Le pays a déjà siégé deux fois à ce poste, entre 1982-1983 et 1991-1992.

Dans son discours de clôture de campagne le 31 mai, le Président Félix Tshisekedi a mis en avant les piliers de cette candidature : la paix, la transition écologique, le développement durable et la gouvernance multilatérale. Il a affirmé que la RDC souhaite contribuer aux débats mondiaux non en tant que solliciteur, mais en tant que partenaire porteur de solutions concrètes.

« C’est une mission pour porter la voix de l’Afrique, ses aspirations et ses solutions. La RDC veut être un pont entre les peuples et les régions du continent », a déclaré Tshisekedi.

Une expertise née des épreuves

Le président congolais a souligné que son pays, confronté depuis trois décennies à des conflits dans l’Est, dispose d’une précieuse expérience dans les mécanismes de résolution de crise. Il entend faire de cette expérience un levier pour influencer les stratégies de paix à l’échelle mondiale.

Le Chef de l’État a plaidé pour des opérations de maintien de la paix mieux adaptées aux réalités locales, en s’inspirant du modèle 3+1 développé avec la MONUSCO. Il a également insisté sur l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration dans les sociétés post-conflit.

Une priorité donnée aux femmes et aux jeunes

Reconnaissant leur rôle fondamental, Félix Tshisekedi a assuré que la RDC défendra activement l’inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de paix. Il a proposé que 30 % des budgets des opérations de paix soient alloués à des programmes sensibles au genre.

« Aucune paix durable ne se construit sans les femmes ni les jeunes. Leur leadership est indispensable », a-t-il affirmé.

La réforme du Conseil de sécurité au cœur de l’agenda

La RDC portera également la voix de l’Afrique pour une réforme en profondeur du Conseil de sécurité. Elle soutient la revendication d’au moins deux sièges permanents africains avec droit de veto, et cinq non permanents.

« Notre voix portera la mémoire de nos conflits, mais aussi l’ambition d’une Afrique actrice de son destin. »

Une opportunité stratégique pour la RDC et l’Afrique

À travers ce mandat, la RDC espère renforcer sa diplomatie, défendre la souveraineté des États, et promouvoir une gouvernance mondiale plus équitable. Le Conseil de sécurité est le seul organe des Nations Unies habilité à adopter des résolutions contraignantes. En y siégeant, Kinshasa ambitionne de peser dans les décisions majeures sur la paix, la sécurité, et les droits des peuples.