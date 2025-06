La montée de la violence à Kinshasa secoue le système judiciaire

La justice congolaise alerte. De nombreux détenus se sont évadés de prisons, notamment de Makala à Kinshasa, selon une lettre du procureur général, Firmin Mvonde Mambu, adressée aux procureurs régionaux. Il exige des recherches immédiates et la présentation d’un rapport synthétique .

En effet, des criminels dangereux — certains jugés pour meurtre, tortures, atteinte à la sécurité de l’État et vols à main armée (« kuluna ») — circulent désormais en toute liberté. En parallèle, Kinshasa subit une vague croissante de braquages et de vols à main armée. Ce lien entre évasions et explosion de la criminalité inquiète les autorités .

Lors d’une réunion le 9 juin entre le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et le ministère de la Justice, les responsables ont pointé du doigt la cause principale : des libérations conditionnelles illégales. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, aurait accordé des grâces sans respecter les critères légaux.

Cette politique improvisée a détendu le dispositif pénitentiaire. Or, les prisons manquent de places, les lieux de détention sont vétustes, et aucun centre d’accueil pour prévenus n’existe en dehors de Makala. Les magistrats dénoncent aussi l’interdiction de transférer les détenus sans solution alternative .

Lors de la réunion, des magistrats du CSM ont insisté sur la révision des actes ministériels et présidentiels ayant induit ces libérations. Ils ont exprimé des réserves sur les grâces présidentielles appliquées sans contrôle légal. Le vice-ministre de la Justice a, quant à lui, réaffirmé la volonté d’intensifier la lutte contre la grande criminalité et annoncé la création rapide d’une commission chargée d’analyser les recommandations des États‑généraux de la Justice (2015, 2024) .Pour conjurer cette spirale criminelle, la justice doit agir vite et fermement. Car la population urbaine attend des réponses concrètes. L’impunité ne peut plus être tolérée.