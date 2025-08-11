Kigali rejette les accusations de massacres du rapport de l’ONU sur le M23

Le gouvernement rwandais a fermement rejeté, ce lundi 11 août 2025, le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme accusant les rebelles de l’AFC/M23, avec l’appui présumé des Forces de défense du Rwanda (RDF), d’avoir massacré au moins 319 civils en juillet dernier dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu.

Kigali parle de « fausses accusations » et s’interroge sur la crédibilité du Haut-Commissaire Volker Türk et la méthodologie utilisée. Pour le ministère rwandais des Affaires étrangères, ces allégations sont non seulement infondées, mais elles risquent aussi de compromettre les efforts diplomatiques en cours pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo.

Le Rwanda dénonce un risque pour le processus de paix

« Dans un contexte où la MONUSCO a longtemps échoué à protéger les civils touchés par l’insécurité, les accusations sensationnalistes du Haut-Commissariat aux droits de l’homme risquent de saper les processus en cours visant à résoudre pacifiquement le conflit en RDC » , a déclaré Kigali.

La RDC et le Rwanda ont pourtant signé un accord de paix à Washington sous médiation américaine, tandis qu’un second processus est toujours en cours à Doha, au Qatar, avec pour objectif un accord global de paix incluant le M23.

L’ONU pointe des exécutions massives en juillet

Le rapport de l’ONU affirme que, du 9 au 21 juillet, des civils – principalement des agriculteurs – ont été tués lors d’opérations menées par l’AFC/M23 avec l’appui de la RDF. Au moins 48 femmes figureraient parmi les victimes. L’ONU évoque notamment des attaques dans le groupement de Binza, dans le Rutshuru, sur l’axe Kiseguru-Nyamilima, autour du parc des Virunga, contre des combattants hutus rwandais des FDLR.

L’AFC/M23 a, de son côté, rejeté en bloc ces conclusions, les qualifiant de « sans fondement ».