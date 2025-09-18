Kalemie, nouvel eldorado économique ? Suminwa lance les grands chantiers du Tanganyika

Ils étaient des promesses de campagne, les voici devenus réalités tangibles. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka, en séjour ce mercredi 17 septembre dans la province du Tanganyika, a officiellement lancé une série de chantiers structurants destinés à désenclaver Kalemie et à en faire un pôle économique majeur de la République démocratique du Congo. Une visite éclair, mais lourde de symboles et d’engagements concrets.

Au cœur de son programme : la réhabilitation du boulevard Lumumba. Cet axe vital de 12,5 kilomètres, qui connecte les routes nationales RN5 et RN33, va être entièrement rénové. Un projet attendu de longue date par les habitants et les transporteurs, qui voient en lui l’artère nourricière de toute l’activité provinciale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Moderniser le port, ouvrir la région

Mais le clou de sa visite aura été l’inspection du port international de Kalemie. Judith Suminwa n’a pas seulement arpenté les docks ; elle a aussi annoncé le lancement imminent de sa modernisation. La première phase des travaux est estimée à plus de 70 millions de dollars américains. Objectif affiché : transformer cette plateforme portuaire vieillissante en un hub logistique moderne, capable d’accueillir un trafic accru et de dynamiser les échanges avec les pays voisins.

« L’ambition est de relancer le commerce régional, de renforcer la connectivité avec la Zambie, le Burundi et la Tanzanie, et surtout, d’améliorer concrètement les conditions de vie des populations », a déclaré la cheffe du gouvernement, devant un parterre d’autorités locales et d’investisseurs.

Le pont Lukuga, prochain sur la liste ?

La Première ministre a également inspecté le pont Lukuga, autre infrastructure critique dont l’état nécessite une attention urgente. Si aucun plan de financement n’a été dévoilé sur place, son passage attentif sur le site laisse présager une prochaine annonce.

Avec ces lancements, le gouvernement Suminwa confirme sa volonté de faire du Tanganyika une zone pilote de son programme de développement intégré. La province, riche en potentialités mais longtemps négligée, pourrait bien devenir le laboratoire d’une nouvelle politique économique – centrée sur les infrastructures, la connectivité et le partenariat public-privé.

Reste maintenant à passer des discours aux actes. Les calendriers de réalisation, les sources de financement et les mécanismes de suivi devront être précisés rapidement pour convaincre une population souvent sceptique face aux annonces tonitruantes. Mais pour la première fois depuis longtemps, Kalemie se prend à rêver d’avenir.