Kabombo Muadiamvita consolide l’axe militaire Ankara-Kinshasa

Kinshasa, le 16 septembre – Le bureau du vice-Premier ministre congolais de la Défense ressemblait à un véritable état-major diplomatique ce mardi. Me Guy Kabombo Muadiamvita a enchaîné les rencontres stratégiques avec l’ambassadeur turc en RDC et des délégations d’industries de défense, confirmant le rapprochement militaire entre Kinshasa et Ankara.

Une coopération qui passe à la vitesse supérieure

En présence du chef d’état-major général des FARDC, Jules Banza Muilambwe, l’ambassadeur turc Murât Ülkü a exprimé la satisfaction de son gouvernement quant à la mise en œuvre concrète des accords militaires bilatéraux. Preuve de cette dynamique : l’arrivée imminente d’un attaché de défense turc en RDC, dont l’accréditation devrait être finalisée dans les prochains jours.

« La présence de l’ambassadeur turc marquera l’excellence de la coopération militaire et industrielle entre les deux pays frères », a déclaré Me Kabombo, soulignant le « soutien diplomatique constant » d’Ankara. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer ces liens bilatéraux « dans l’intérêt des deux États ».

Le modèle turc comme inspiration congolaise

Sans pause, le vice-Premier ministre a enchaîné avec une réunion avec la délégation de l’industrie de défense turque et la société Afridex. Lors de ces échanges, Me Kabombo a révélé l’ambition du président Tshisekedi de développer « une industrie congolaise de défense autonome, inspirée du modèle turc ».

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la visite officielle du ministre congolais en Turquie en juillet dernier, où il avait participé au 17e salon international de l’industrie de défense (IDEF 2025) et rencontré son homologue turc, Yaşar Güler.

Vers une nouvelle architecture de sécurité

Ce rapprochement avec la Turquie représente un pivot stratégique pour la RDC. Le pays cherche à diversifier ses partenariats de défense tout en développant ses capacités industrielles militaires nationales. Le modèle turc, qui a réussi à bâtir une industrie de défense compétitive, fait figure de référence.

Alors que la RDC fait face à des défis sécuritaires multiples, ce partenariat avec Ankara pourrait marquer un tournant dans la modernisation des FARDC. Reste à voir comment cette coopération se traduira concrètement sur le terrain, dans un contexte régional toujours volatile.