Judith Suminwa clôt sa tournée américaine sur une note économique

La Première ministre congolaise a conclu sa visite officielle par des rencontres ciblées avec des investisseurs et des think tanks, capitalisant sur le succès du premier Forum économique bilatéral.

WASHINGTON – Jeudi 16 octobre 2025, Judith Suminwa Tuluka a achevé sa mission diplomatique et économique aux États-Unis par une série d’engagements stratégiques. Après avoir représenté le président Félix Tshisekedi au premier Forum économique et d’investissement RDC–USA, la cheffe du gouvernement a enchaîné les échanges avec des investisseurs, des groupes de réflexion influents et des médias internationaux. Par cette démarche, elle a réaffirmé sa volonté d’ouvrir la RDC à des partenariats économiques durables et transparents.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Des partenariats concrets et un plaidoyer d’influence

Parmi les moments forts de cette dernière journée figurait une séance de travail avec Rendeavour, le développeur de la zone économique spéciale de Kiswishi (SEZ), située dans le Haut-Katanga. Ce projet privé, premier du genre en RDC, illustre la stratégie nationale de diversification économique. Avec son usine Pepsi déjà en activité et ses pôles industriels, commerciaux et résidentiels, Kiswishi se veut une vitrine du renouveau congolais. Judith Suminwa a salué cette réussite et réaffirmé le soutien total de son gouvernement à ces initiatives porteuses de transformation.

Par ailleurs, la Première ministre a rencontré une délégation de l’Atlantic Council, dirigée par Rama Yade. Les discussions ont porté sur le renforcement du dialogue politique entre Kinshasa et Washington et sur l’accompagnement des réformes économiques en cours. Les représentants du think tank ont salué la clarté et la cohérence de la vision portée par la cheffe du gouvernement.

En outre, Judith Suminwa a échangé avec le Réseau des Femmes Leadership Congolaises – USA (CWLN-USA). Elle a souligné le rôle essentiel de la diaspora dans le développement du pays, particulièrement dans les secteurs de la santé, de la finance et de la technologie. Ces femmes ont présenté leurs projets en faveur de l’autonomisation économique et de l’éducation des jeunes filles.

Enfin, pour amplifier le message de son gouvernement, la Première ministre a accordé plusieurs interviews à Reuters, Politico et au Washington Examiner. Elle y a défendu les efforts de la RDC pour consolider la paix, attirer les investissements et renforcer sa crédibilité économique.

Cette tournée américaine, la première du genre pour une Première ministre congolaise, symbolise une nouvelle étape dans la diplomatie économique du pays. En passant des déclarations d’intention à des partenariats concrets, Judith Suminwa positionne la RDC comme un acteur africain ambitieux, prêt à construire des alliances solides et équitables.