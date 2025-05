Inondations à Kalemie : plus de 5 000 déplacés, le gouvernement en action face à l’urgence humanitaire

Les pluies torrentielles de mai 2025 ont plongé la ville de Kalemie dans une crise humanitaire majeure. Le débordement de la rivière Lubuya et les crues du lac Tanganyika ont provoqué de violentes inondations, dévastant habitations et infrastructures, et contraignant plus de 5 000 personnes à fuir leur foyer.

En première ligne de la riposte, Nathalie-Aziza MUNANA, ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, s’est rendue sur place pour évaluer les dégâts et apporter une réponse immédiate.

À Kichanga/Kamera, elle a échangé directement avec les sinistrés afin d’identifier leurs besoins urgents.

Au camp Kalendula, qui accueille plus de 5 000 déplacés, la priorité a été donnée à la scolarisation des enfants, notamment à l’école primaire Kalemie-Lac.

À Kamukolobondo, les inondations ont détruit de nombreuses infrastructures, forçant les familles à se réfugier au camp Kalendula.

Le camp Kikongo abrite plus de 3 000 familles déplacées du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, victimes des violences armées, venues s’ajouter aux sinistrés locaux.

Face à cette double crise – naturelle et sécuritaire – le gouvernement reste pleinement mobilisé. La ministre a réaffirmé l’engagement du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à restaurer la paix, sécuriser les populations et accélérer les aides humanitaires.