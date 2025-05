HRW dénonce les abus des miliciens Wazalendo au Sud-Kivu et appelle à leur désarmement

Human Rights Watch (HRW) a publié un rapport ce vendredi 23 mai. L’ONG y dénonce des abus généralisés commis par les miliciens Wazalendo dans la province du Sud-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo. Ces miliciens frappent, tuent et extorquent des civils, parfois selon des critères ethniques.

Souvent, les Wazalendo épaulent les FARDC contre les rebelles de l’AFC/M23, soutenus par le Rwanda. Cependant, HRW affirme qu’ils agissent en toute impunité.

Clémentine de Montjoye, chercheuse senior à HRW, avertit :

« Si l’armée continue de collaborer avec eux, elle risque de devenir complice des exactions. »

HRW demande au gouvernement congolais de rompre cette alliance. L’ONG exige aussi le désarmement des Wazalendo, l’ouverture d’enquêtes impartiales, et la poursuite des responsables.

Entre mars et avril 2025, les Wazalendo ont érigé plusieurs barrages illégaux sur les routes principales du Sud-Kivu. Ils ont extorqué entre 500 et 1 000 francs congolais par personne, soit 0,17 à 0,34 dollar. Le gouverneur intérimaire, Jean-Jacques Elakano, a reconnu leur nuisance. Il a expliqué que la province ne pouvait plus collecter d’impôts à cause de ces miliciens, qui « ne doivent pas se substituer à l’État ».

Par ailleurs, HRW rapporte plusieurs actes de flagellation. Les miliciens ont fouetté des hommes et des femmes qu’ils accusaient de comportements déplacés. Un habitant d’Uvira a confié à l’ONG :

« Certains Wazalendo se prennent pour la police. Ils pensent pouvoir gérer les conflits civils. »

Depuis le retour du M23 en 2021, les jeunes Wazalendo ont pris les armes pour aider l’armée. Kinshasa a salué leur implication. Pourtant, ces miliciens se heurtent parfois aux FARDC, causant des affrontements meurtriers et blessant des civils.