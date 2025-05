Grands travaux en RDC : Routes, ponts et rocades pour connecter le cœur du Congo

Le vaste plan d’interconnexion des provinces de la République démocratique du Congo avance rapidement. Dans le Kasaï Central, les travaux de réhabilitation sur l’axe Kananga-Kalamba Mbuji ont déjà atteint le PK130, soit plus de la moitié des 230 km prévus. Grâce aux efforts de SICOMINES S.A., la circulation est désormais plus fluide sur 140 km. Les véhicules légers roulent à 60 km/h et les poids lourds à 30-40 km/h.

Dans le Kasaï Oriental et le Lualaba, l’axe Nguba-Mbuji-Mayi a retrouvé sa praticabilité après la sécurisation du pont au PK26. Réouvert à la circulation le 7 mai 2025, ce tronçon est essentiel pour relier ces provinces enclavées à l’Afrique australe via l’Angola.

Kinshasa : Une Rocade pour Désencombrer la Capitale

À Kinshasa, une rocade de 63 km se construit pour fluidifier le trafic urbain et renforcer les liens avec les provinces du Kongo Central, du Kwango et du Grand Katanga. Le 14 mai 2025, les équipes de SICOMINES S.A. ont achevé le premier dalot de 38,59 mètres, marquant une étape clé dans ce projet stratégique. Ce dalot servira de modèle pour les prochaines infrastructures, garantissant la qualité et la sécurité des futurs ouvrages.

Le Kongo Central et ses Défis d’Infrastructure

Dans le Kongo Central, les travaux de bitumage sur la route Manterne-Tshela-Singini avancent sous la direction de CREC-7 S.A.. Les équipes ont déjà calibré les équipements clés, comme les paveurs et compacteurs, et finalisé les mélanges bitumineux pour garantir la solidité des revêtements. Le 15 mai 2025, les travaux de pose du bitume commenceront, consolidant cette route stratégique pour l’économie régionale.