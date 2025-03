Goma : Mgr Willy Ngumbi appelle à la paix et au dialogue dans l’Est de la RDC

Lors de l’ordination de 15 prêtres à Goma, Mgr Willy Ngumbi a exhorté les chrétiens à prier pour la paix dans l’Est de la RDC. Il a appelé les parties au conflit à dialoguer pour mettre fin à la guerre.

« Le chemin de la paix n'est pas dans les armes. Les Congolais doivent se réunir pour résoudre leurs problèmes », a déclaré l'évêque de Goma. Il a insisté sur la nécessité de prier pour éviter que des jeunes ne prennent les armes chaque année.





La vie à Goma : Insécurité et souffrance quotidienne

La vie à Goma reste difficile. La ville est marquée par une insécurité croissante. « Nous nous réveillons chaque matin avec de mauvaises nouvelles. Nous voulons la paix », a témoigné une chrétienne après la messe.

Des échanges de tirs entre voleurs et rebelles du M23 sont quotidiens. Les habitants sont fatigués d’enterrer leurs proches.

Les efforts de la CENCO et de l’ECC pour la paix

Le 12 février, Mgr Willy Ngumbi a accueilli une délégation de la CENCO et de l’ECC. Ils ont rencontré des responsables de la rébellion dans le cadre du projet “Pacte Social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs”.

La délégation a également consulté les présidents de l’Angola, du Congo, de l’Ouganda, du Rwanda, du Kenya et de la France.

Le report du dialogue entre Kinshasa et l’AFC/M23

Le dialogue entre Kinshasa et l’AFC/M23, prévu le 18 mars à Luanda, a été reporté. Les rebelles ont renoncé à participer après les sanctions de l’Union Européenne contre certains de leurs dirigeants.

Le gouvernement angolais a invoqué des « circonstances de force majeure ».